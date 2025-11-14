성북구, 북악산서 ‘구민과 함께하는 반려견 산책교실’

이미지 확대 서울 성북구의 ‘구민과 함께하는 반려견 산책교실’. 성북구 제공

서울 성북구는 ‘구민과 함께하는 반려견 산책교실’을 진행했다고 14일 밝혔다.1회차 교육은 지난 8일 오전 10시부터 12시까지, 2회차 교육은 오후 1시부터 3시까지 북악산 근린공원에서 열렸다.이번 교육에선 전문 훈련사가 각 가구의 양육 고민을 듣고 반려견 성향에 맞춘 리드줄 핸들링 등 리더십 트레이닝과 두마리씩 짝지어 진행하는 대견·대인 사회화 교육을 실시했다.교육 종료 후에는 북악산 근린공원 내 코스를 직접 산책하며 배운 내용을 적용해 보는 시간도 마련됐다.또한 질의응답 시간을 통해 전문 훈련사는 각 반려견의 성향에 맞춘 조언과 맞춤형 교정 방안을 안내하며 실질적인 도움을 제공했다. 참석자 설문조사 결과, 교육 장소와 강사, 교육 내용에 대한 만족도가 높게 나타났으며, 내년도 반려동물 교육에 대한 기대감도 확인됐다.이승로 성북구청장은 “이번 반려견 산책 교육을 비롯해 찾아가는 반려견 교육, 반려동물 축제, 유기동물 입양비 지원 사업 등 올바른 반려동물 양육을 위한 지원을 계속하겠다”고 말했다.임태환 기자