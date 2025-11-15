메뉴
생활밀착형 '과천지식정보타운 문화체육시설' 건립 공사 첫 삽

안승순 기자
수정 2025-11-15 09:58
입력 2025-11-15 09:58
신계용 “과천시민 모두의 여가·문화생활 중심 공간 자리매김할 것”

신계용 과천시장이 14일 ‘과천지식정보타운 문화체육시설 건립 공사’ 기공식에서 기념사를 하고 있다. (과천시 제공)
신계용 과천시장이 14일 ‘과천지식정보타운 문화체육시설 건립 공사’ 기공식에서 기념사를 하고 있다. (과천시 제공)


경기 과천시는 14일 근린공원4 부지 내에서 ‘과천지식정보타운 문화체육시설 건립 공사’ 기공식을 가졌다.

과천시가 2020년 한국토지주택공사(LH)와 협약을 체결해 토지 사용 및 사업비 일부를 지원받아 추진하는 사업으로, 총사업비 235억 원을 들여 지하 1층, 지상 3층, 연면적 3,438㎡ 규모의 복합 문화체육시설을 조성한다. 준공 목표는 2027년 7월이다.

과천시는 시민 의견을 반영해 지상 1층에는 25m 5레인 규모의 수영장과 영유아 수영장, 지상 2~3층에는 다목적체육관, 헬스장, 단체운동실, 북카페 등이 들어선다.

또한 주민들이 모임이나 소규모 행사, 휴식 공간으로 다양하게 활용할 수 있는 ‘활력마당’을 비롯해 매점과 의무실 등 편의시설도 함께 조성한다.

신계용 과천시장은 “지식정보타운 문화체육시설이 인근 주민뿐 아니라 과천 시민 모두를 위한 여가·문화생활의 중심 공간으로 자리매김할 것”이라며 “최선의 노력을 다해 사업을 추진하겠다”라고 말했다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
