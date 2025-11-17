“성북구민 위한 ‘찾아가는 건강상담실’로 오세요”

이미지 확대 서울 성북구가 운영하는 ‘찾아가는 건강상담실’을 찾은 구민들이 건강 검진과 상담 등을 받고 있다. 성북구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 성북구는 지역 주민의 건강을 위한 ‘찾아가는 건강상담실’을 운영 중이라고 17일 밝혔다.찾아가는 건강상담실은 동선보건지소와 장위석관보건지소 전문 인력이 지역 내 사업장과 복지관, 동주민센터 등을 직접 찾아 건강 상담 서비스를 제공하는 프로그램이다.이를 통해 주민들은 혈압과 복부둘레, 체성분 검사와 혈당 및 콜레스테롤 등 혈액검사를 받을 수 있다. 이후 검사 결과를 바탕으로 전문가와의 일대일 맞춤형 상담을 진행한다.올해 찾아가는 건강상담실은 복지관과 동주민센터, 성북정보화센터와 508커뮤니티센터 등에서 차례대로 운영됐다. 특히 지역 축제와 헌혈 행사 등에도 참여해 주민들로부터 큰 호응을 얻었다.건강 검진과 상담은 무료로 받을 수 있다. 이와 함께 보건지소 내 다양한 건강 증진 프로그램도 자유롭게 이용할 수 있다.이승로 성북구청장은 “찾아가는 건강상담실은 건강 검진이 어려운 직장인과 주민들에게 손쉽게 건강 상담 기회를 제공하는 현장 중심 사업”이라며 “앞으로도 만성질환 예방과 건강관리 사각지대 해소를 위해 찾아가는 맞춤형 건강 관리 사업을 계속해서 추진할 계획”이라고 말했다.임태환 기자