직장인 미혼남녀 만남 ‘화성탐사’ 4기, 13커플 탄생 ‘최고 매칭률’

이미지 확대 지난 15일 매향리평화기념관에서 열린 화성탐사 4기 프로그램(화성시 제공)

화성특례시가 주최하는 2025년 하반기 직장인 미혼남녀 만남 행사 ‘화성탐사(화성시가 이어주는 탐나는 사람 만나기)’4기 행사에서 13쌍이 탄생했다.지난해 하반기 처음 시작된 화성탐사는 화성시에 주민등록을 두거나 화성시 소재 기업체에 재직 중인 27세에서 39세의 직장인 미혼남녀의 만남의 장이다.지난 15일 매향리생태공원 및 매향리평화기념관에서 열린 4기 행사 참가자 40명 중 13커플이 탄생하며, 매칭률 65%로 역대 최고 매칭률을 기록했다.최근 화성탐사를 통해 만난 커플이 실제 결혼까지 이어지기도 했으며, 앞서 지난 1일 열린 3기 프로그램에서는 15커플이 탄생했다.프로그램에 관한 관심도 지속적으로 늘어나고 있다. 2025년 하반기 프로그램 참가자 모집 당시 총 100명 모집에 667명이 지원하며 6.7대1이라는 높은 경쟁률을 기록했고, 2024년 하반기에는 601명, 2025년 상반기에는 634명이 신청했다.정명근 화성시장은 “이번 행사를 통해 참가분들이 편안한 만남 속에서 소중한 인연을 맺으시길 진심으로 바란다”며 “앞으로도 많은 미혼 남녀분에게 뜻깊은 만남의 장을 꾸준히 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.안승순 기자