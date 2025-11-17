탄소중립 실천 의왕시 ‘11월 두발로 데이’, 1천여 명 참석

김성제 “두발로 데이, 친환경 생활 체험·탄소중립 실천 기회”

이미지 확대 김성제 의왕시장이 ‘11월 두발로 데이’ 행사에 참석해 시민들과 함께 걷고 있다. (의왕시 제공)

경기 의왕시 ‘11월 두발로 데이’ 행사가 지난 15일 부곡체육공원에서 1,000여 명의 시민들이 참석한 가운데 의왕시 체육회 주관으로 열렸다.의왕시 태권도시범단의 식전 공연으로 시작된 이날 행사는 시 체육회 생활체육지도자들의 체조 스트레칭과 함께 ‘기후행동 기회 소득 ‘줍깅(쓰레기 주우며 달리기)’, ‘두발로 챌린지’(두발로 데이 참여 인증 스탬프) 등의 탄소중립 실천 캠페인이 현장에서 진행됐다.이후 참가자들이 부곡체육공원을 출발해 산들길(등산로)과 장안지구, 덕영대로를 거쳐 다시 부곡체육공원으로 돌아오는 약 4km 순환 코스를 걸었다.김성제 시장은 “두발로 데이는 단순한 걷기 행사를 넘어 시민들이 친환경 생활을 체험하고, 탄소중립 실천에 직접 참여할 좋은 기회”라며“많은 시민과 체육인들이 함께 걸으며 건강과 환경 보호의 의미를 되새기길 바란다”라고 말했다.안승순 기자