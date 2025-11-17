다문화가정 위한 사랑의 김장 나눔…따뜻한 마음으로 하나된 강북구

이미지 확대 이순희(오른쪽 두 번째) 서울 강북구청장이 지난 13일 구청 광장에서 열린 ‘다문화가정 김장 나눔’행사에서 주민들과 직접 담근 김치를 들고 기념사진을 찍고 있다. 강북구 제공

서울 강북구는 지난 13일 구청 광장에서 ‘2025 다문화가정 김장 나눔 행사’를 진행했다고 17일 밝혔다.구 여성연합회와 ㈜아워홈이 함께한 이날 행사에서 구 여성연합회원 30여명은 아워홈에서 후원한 절임배추와 양념으로 정성껏 김치를 담갔다. 이순희 강북구청장 역시 직접 현장을 찾아 참여자들을 격려했다. 이후 이들은 다문화가정과 저소득 가구 등 200세대에 총 400포기의 김장김치(세대당 6㎏)를 전달했다.이 구청장은 “이번 김장 나눔은 지역 여성단체와 기업이 함께한 뜻깊은 사회공헌 활동으로, 따뜻한 나눔의 정을 실천하는 자리가 됐다”라며 “앞으로도 구는 민관이 함께 참여하는 복지 협력 모델을 적극 확산해 나가겠다”고 말했다.한편 구는 이번 행사를 계기로 ㈜아워홈과의 지속적인 협력 네트워크를 구축해 다문화가정 지원, 복지소외계층 지원 등 사회공헌 프로그램을 확대해 나갈 계획이다.임태환 기자