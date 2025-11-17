‘경찰 1인당 주민 996명’ 치안 부담 전국 최고 화성시, 경찰서 추가 신설 건의

정명근 “‘시민 생명과 재산 보호’ 경찰서 추가 신설, 미룰 수 없는 과제”

이미지 확대 정명근 화성시장이 황창선 경기남부경찰청장에게 경찰서 신설 관련 건의사항을 전달하고 있다. (화성시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

화성특례시는 17일 치안 공백 해소를 위해 경찰서 1개소 추가 신설을 경기남부경찰청에 공식 건의했다.화성시는 2025년 1월 특례시 출범과 함께 2026년 2월 4개 구청 출범을 앞두고 있으며, 서울특별시의 1.4배에 달하는 844㎢의 광대한 면적과 전국 기초지자체 중 4위에 해당하는 106만여 명의 인구를 보유하고 있다.하지만, 현재 경찰서는 화성서부경찰서와 화성동탄경찰서 2곳에 불과하며, 경찰관 1인당 담당 인구는 996명으로 전국 평균(391명)의 2.5배, 인근 특례시 평균 760명(수원시 599명, 고양시 725명, 용인시 955명)보다도 훨씬 많다. 경찰관 1인당 관할 면적도 0.80㎢로 인근 수원시(0.06㎢), 고양시(0.18㎢) 대비 3.2배 이상 넓다.화성시는 최근 5년간 전국 최고 수준의 인구 증가율을 기록하면서 2040년까지 인구가 약 154만 명에 이를 것으로 예상된다. 뿐만 아니라, 화성에는 제조업체 1만8천여 개가 입주해 있고, 외국인 근로자 수는 28,806명으로 전국에서 가장 많다.화성시는 앞서 지난 9월에 경찰서 1개소 신설을 행정안전부에 정식 건의한 바 있다.정명근 화성특례시장은 “화성시는 광역단체 수준의 면적과 인구를 가진 도시임에도 불구하고 치안 인프라는 이에 미치지 못하고 있다”며 “시민의 생명과 재산을 보호하기 위한 경찰서 추가 신설은 더 이상 미룰 수 없는 과제”라고 밝혔다.안승순 기자