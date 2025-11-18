강북구, 식품 및 공중위생 서비스 우수 구민 35명 표창

이미지 확대 이순희(앞줄 가운데) 서울 강북구청장이 지난 14일 구청 기획상황실에서 열린 ‘2025 위생 서비스 향상 유공자 표창 수여식’에서 수상자들과 기념 촬영을 하고 있다. 강북구 제공

서울 강북구는 최근 구청 기획상황실에서 ‘2025 위생 서비스 향상 유공자 표창 수여식’을 열고 식품과 공중위생 분야 발전에 기여한 구민 35명에게 표창을 수여했다고 18일 밝혔다.수상자는 모범 음식점과 위생 등급제 지정업소 영업자 20명과 공중위생 서비스 최우수 업소 10명, 어린이와 사회복지 급식 관리 지원센터 및 외식업중앙회 강북구지회 관계자 3명, 소비자 식품위생감시원 2명 등이다.이들은 청결한 영업 환경 조성과 식중독 예방 관리, 친절 서비스 제공과 위생 관리 모범 실천 등 지역 내 위생 문화 향상에 앞장서 왔다.구 역시 민관 협력 기반 위생 문화를 확산하기 위해 식품 위생 길라잡이를 제작 및 배부하고, 공중위생 서비스 평가 결과 공개와 맞춤형 위생 지도, 소비자 참여형 감시활동 등 다양한 정책을 추진하고 있다.이순희 구청장은 “깨끗하고 안전한 위생 환경은 주민의 삶의 질을 높이는 기본”이라며 “앞으로도 구민이 안심하고 이용할 수 있는 식품 및 공중위생 환경 조성을 위해 우수 업소와 종사자, 그리고 구가 함께 힘을 내자”고 말했다.임태환 기자