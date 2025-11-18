“청년 의견이 은평구 정책 된다”…청년네트워크 10기 모집

이미지 확대 서울 은평구의 ‘청년네트워크 10기 위원’ 모집 관련 그래픽 자료. 은평구 제공

서울 은평구는 청년의 다양한 목소리를 정책에 담기 위한 ‘청년네트워크 10기 위원’을 내달 12일까지 모집한다고 18일 밝혔다.청년네트워크는 내년에 활동 10년차를 맞은 정책 형성과정에 의견을 제시하는 참여기구다. 청년들이 정책을 제안하고 실현하는 역할을 하며, 특히 지난해부터 시작된 지역사회 공헌을 위한 사회기여 프로그램도 진행하며 구정 참여 활동 영역을 넓혀가고 있다.네트워크는 올해 ▲고립청년, 육아청년, 전입청년을 위한 정책 ▲은평 청년 주거 로드맵 ▲사이드잡, 수익창출 부트캠프 ▲문화·예술·체육 주간운영 등의 실효성 있는 정책을 제안했으며 이 중 2가지 제안이 내년 확대 시행될 예정이다.선발된 위원은 내년 1월부터 1년간 활동하며 매월 정기회의와 분과회의, 정책교육, 사회기여활동 등에 참여하게 된다.신청은 구에 살거나, 직장 및 업무 등으로 은평구에서 활동하는 19세 이상 39세 이하 청년이면 누구나 할 수 있다. 모집인원은 40명 이내로 다음달 12일까지 온라인으로 접수하면 된다.김미경 은평구청장은 “청년네트워크가 어느덧 10년차를 맞아 감회가 새롭다”며 “구정 발전에 든든한 동반자인 청년들의 창의적인 아이디어와 참여가 실질적인 정책으로 실현되고, 주인공이 되는 은평이 되도록 함께 만들겠다”고 말했다.임태환 기자