“남북교류 활성화 위한 지자체 전략은”…성북구, 정동영 통일부 장관 초청 특별 강연회

이미지 확대 지난 17일 구청 지하 다목적홀에서 열린 정동영 통일부 장관 초청 특별 강연회에서 이승로 구청장을 비롯한 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 성북구 제공

서울 성북구는 구 통합방위협의회와 민주평화통일자문회의 성북구협의회가 최근 구청 지하 다목적홀에서 정동영 통일부 장관을 초청해 특별 강연회를 진행했다고 21일 밝혔다.지난 17일 열린 이번 강연회는 지역 사회에서 평화통일 담론을 확산하고 지방정부 차원의 남북교류 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다.민주평통 구협의회는 매년 평화통일 공감대 형성을 위해 전문가 초청 강연을 진행해 왔다. 제22기 협의회 출범에 맞춰 구 통합방위협의회와 공동으로 이번 행사를 준비했다.이날 정동영 장관은 ‘남북교류 활성화를 위한 지방정부의 전략과 역할’을 주제로 한 시간 동안 강연을 이어가며 변화하는 한반도 정세와 지방자치단체의 역할을 분석하고 방향성을 제시했다.강연장에는 약 400여명의 구민과 기관 관계자들이 참석해 열띤 분위기를 이뤘다. 참석자들은 강연 후 질의응답에서 남북관계 현안, 지방정부의 실천 전략, 주민 참여 확대 등 다양한 주제에 대해 활발히 의견을 나눴다.민주평통 성북구협의회는 이번 강연회를 계기로 지역사회에서 평화통일 의제를 꾸준히 확산하고 민·관 협력 기반의 남북교류 활동을 강화해 나갈 계획이다. 구 통합방위협의회도 지역 안보와 평화 협력체계를 공고히 하기 위한 논의와 프로그램을 지속적으로 마련한다는 계획이다.임태환 기자