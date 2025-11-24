메뉴
화성특례시, 각종 위원회 청년 참여 비율 확대 추진···2.8%→10% 이상

안승순 기자
수정 2025-11-24 10:57
입력 2025-11-24 10:57
이미지 확대
지난 6월 열린 화성특례시 청년과의 소통 간담회에서 정명근 화성특례시장과 청년들이 함께 기념 촬영을 하고 있다. (화성시 제공)
지난 6월 열린 화성특례시 청년과의 소통 간담회에서 정명근 화성특례시장과 청년들이 함께 기념 촬영을 하고 있다. (화성시 제공)


경기 화성특례시가 미래 세대인 청년의 의견을 시정에 적극 반영하고 청년이 정책 결정 과정에 실질적인 주체로 참여할 수 있도록 각종 위원회의 청년 참여 비율을 10% 이상으로 확대한다고 24일 밝혔다.

현재 화성특례시 전체 위원회 위촉직 위원 2,784명 중 청년 위원은 78명으로 2.8% 수준에 머물러 있다.

화성시는 첫 단계로 위원회별 성격과 기능을 검토해 내년 2월까지 ‘청년 위촉 대상 위원회’ 지정을 마치고, 이르면 내년 상반기부터 위원회 결원 발생 때 청년을 우선 위촉할 방침이다.

2029년까지는 정책 결정·심의·자문 등 청년 위촉 대상 위원회에서 청년위원 비율을 10% 이상으로 확대해 나간다는 계획이다.



정명근 화성시장은 “미래세대의 주역인 청년의 목소리가 실제 정책에 반영되기 위해서는 제도적 기반 마련이 선행돼야 한다”며 “위원회 참여를 시작으로 청년이 시정의 중요한 동반자로 자리매김할 수 있도록 적극적으로 뒷받침하겠다”라고 말했다.

안승순 기자
