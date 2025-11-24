화성특례시, 각종 위원회 청년 참여 비율 확대 추진···2.8%→10% 이상

이미지 확대 지난 6월 열린 화성특례시 청년과의 소통 간담회에서 정명근 화성특례시장과 청년들이 함께 기념 촬영을 하고 있다. (화성시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 화성특례시가 미래 세대인 청년의 의견을 시정에 적극 반영하고 청년이 정책 결정 과정에 실질적인 주체로 참여할 수 있도록 각종 위원회의 청년 참여 비율을 10% 이상으로 확대한다고 24일 밝혔다.현재 화성특례시 전체 위원회 위촉직 위원 2,784명 중 청년 위원은 78명으로 2.8% 수준에 머물러 있다.화성시는 첫 단계로 위원회별 성격과 기능을 검토해 내년 2월까지 ‘청년 위촉 대상 위원회’ 지정을 마치고, 이르면 내년 상반기부터 위원회 결원 발생 때 청년을 우선 위촉할 방침이다.2029년까지는 정책 결정·심의·자문 등 청년 위촉 대상 위원회에서 청년위원 비율을 10% 이상으로 확대해 나간다는 계획이다.정명근 화성시장은 “미래세대의 주역인 청년의 목소리가 실제 정책에 반영되기 위해서는 제도적 기반 마련이 선행돼야 한다”며 “위원회 참여를 시작으로 청년이 시정의 중요한 동반자로 자리매김할 수 있도록 적극적으로 뒷받침하겠다”라고 말했다.안승순 기자