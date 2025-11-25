메뉴
“집처럼 편하게”…서울시 ‘어르신 안심돌봄가정’ 연말까지 18곳으로 늘린다

임태환 기자
임태환 기자
수정 2025-11-25 14:33
입력 2025-11-25 14:33
서울형 노인 요양 공동 생활가정인 ‘안심돌봄가정’의 모습. 서울시 제공
서울형 노인 요양 공동 생활가정인 ‘안심돌봄가정’의 모습. 서울시 제공


서울시는 의료 복지가 필요한 어르신을 위한 서울형 노인 요양 공동 생활가정인 ‘안심돌봄가정’을 연말까지 총 18곳으로 늘린다고 25일 밝혔다.

안심돌봄가정은 5∼9인 소규모 어르신 요양시설로 치매·중풍 등으로 심신에 상당한 장애가 발생한 노인에게 가정과 같은 주거 여건과 급식·요양, 그 밖에 일상생활에 필요한 편의를 제공한다.

현재 안심돌봄가정 13곳이 있고 시는 연말까지 5곳을 추가할 계획이다. 여기에 내년 3∼4월에도 안심돌봄가정을 확충하기 위해 관련 사업자 공모를 실시한다.

안심돌봄가정은 노인 요양 공동 생활가정 기준인 1인당 면적 20.5㎡보다 넓은 25.1㎡를 충족해야 하며, ‘유니트케어’ 구조가 적용된 시설이다.

시가 2023년 도입한 유니트케어 구조는 3∼4인이 아닌 1∼3인실 위주의 생활실과 공용거실로 구성된다. 기존 복도식 구조에서 발생하는 사각지대를 최소화해 인간중심 돌봄을 위한 시설환경 구조다.

아울러 시는 안심돌봄가정이 원활하게 확충될 수 있도록 자치구와 법인 또는 개인이 안심돌봄가정 시설을 새로 설치하거나 기존 시설을 리모델링 하는 경우 시설 조성비와 초기 운영비를 지원하고 있다.

이 외에도 향후 ‘시 좋은돌봄인증제’에 참여해 인증받을 경우 최대 연 2700만원의 보조금을 지원받을 수 있다.
윤종장 시 복지실장은 “초고령사회를 맞아 늘어나는 어르신 돌봄 수요에 발 빠르게 대처하고 질 높은 돌봄 서비스를 제공하기 위해 ‘안심돌봄가정’ 확충과 지원에 지속적으로 노력하고 있다”며 “시는 앞으로도 어르신 한 분 한 분이 건강하고 존엄하게 일상을 누릴 수 있도록, 내실 있는 돌봄 정책을 다각도로 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

임태환 기자
