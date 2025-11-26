이미지 확대 군포 숏폼 영상 최우수상 ‘어디갈래? 군포갈래!’ 포스터

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 군포시는 2025 숏폼 영상 공모전 수상작으로 최우수작 ‘어디갈래? 군포갈래!’ 등 총 8편의 작품을 선정했다.우수상에는 ‘살기 좋은 군포의 갓생일상 7가지’ 외 2편, 장려상에는 ‘군포시 크리에이터의 하루’ 외 3편이 받았다.공모전은 짧은 숏폼 영상 콘텐츠의 장점을 활용해 군포시의 다양한 매력을 효과적으로 홍보할 수 있는 시민 참여형 콘텐츠를 발굴하기 위해 추진됐다.9월 8일부터 10월 31일까지 진행된 공모에는 24편의 작품이 접수됐다.최우수상 상금은 50만 원, 우수상 30만 원, 장려상은 10만 원이다. 최우수 수상작은 군포시 공식 유튜브 채널과 SNS 채널에 올릴 계획이다.하은호 군포시장은 “이번 공모전에서 발굴된 우수한 영상들은 시민들의 시각에서 군포시의 매력을 담아냈다는 점에서 의미가 크다. 군포시는 앞으로도 시민들이 직접 참여하고 공감할 수 있는 다양한 홍보 콘텐츠를 지속적으로 제작하여 시정 홍보를 강화해 나갈 것”이라고 말했다.안승순 기자