경기도, ‘안성 공도 진사2지구 도시개발사업’ 실시계획 인가

이미지 확대 ‘안성 공도 진사2지구 도시개발사업’ 조감도

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도가 ‘안성 공도 진사2 도시개발사업’ 실시계획을 26일 자로 인가했다. 실시계획 인가는 ‘도시개발법’ 제17조에 따라 추진되는 절차로 개발 구역 내 기반 시설 조성과 토지이용계획 등이 확정된다.안성시가 인가를 요청한 진사2사업지구에는 안성시 공도읍 진사리 일원 약 27만㎡ 부지에 총 2,933세대 규모의 주거 용지와 입주민 편의를 위한 준주거 시설 용지 등으로 조성될 예정이다. 완공 예정은 2028년이다.사업대상지 북쪽에는 대형 복합몰인 ‘스타필드 안성점’이 있고, 동쪽에는 경부고속도로 안성IC와 인접하고 있어 우수한 교통 접근성 및 생활 기반 시설(인프라)을 기반을 갖추고 있어, 안성 서부권의 주거·상업 중심축으로 발전할 잠재력이 클 것으로 기대된다.경기도 관계자는 “안성 서부권 도시기능 확충과 지역 균형발전에 크게 기여할 것”이라며 “향후 사업이 원활하게 진행되도록 지속적인 지원을 이어갈 것”이라고 말했다.안승순 기자