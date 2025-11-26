법정 수질 기준 준수율 100% 용인시, 공공폐수처리시설 운영 평가 ‘최우수’

이미지 확대 용인시청 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

용인특례시는 환경부가 실시한 ‘2025년 공공폐수처리시설 운영관리 실태평가’에서 최우수상을 받았다고 26일 밝혔다.‘공공폐수처리시설 운영관리 실태평가’는 지방자치단체가 운영 중인 폐수처리시설의 ▲운영 효율성 ▲수질관리 ▲안전관리 ▲민원 대응 ▲시설 유지관리 등 공공환경기초시설의 종합 역량을 평가한다.최우수상을 받은 용인시는 법적 수질기준 준수율 100% 달성과 함께 시설 운영 효율성과 에너지 절감 노력 ‘우수’, 상시 모니터링 시스템 운영과 사고 대응체계의 신속성, 정기적 시설점검·보수 기록의 체계성, 운영전 문 인력 역량 강화 교육 등 주요 항목에서 평균 이상의 점수를 받았다.용인시는 ‘공공폐수처리시설’의 효율적인 운영과 성과 향상을 위해 다양한 개선 사업을 진행한 결과 폐수 처리 효율 향상과 악취 민원 감소, 시설 가동 안정성 강화 등의 성과를 거뒀다.이상일 시장은 “2030년까지 친환경 기반 시설 현대화를 통해 ‘스마트 그린도시 용인’을 실현하기 위해 노력하고 있다”며 “공공폐수처리시설의 안정적 운영을 위해 환경기초시설의 유지관리비와 전문인력 확충, 낡은 시설 개보수 예산 편성, 기술 고도화 사업 등 행정과 재정적 지원을 강화할 것”이라고 말했다.안승순 기자