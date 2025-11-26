메뉴
김성제 의왕시장 “스마트 버스정류장, 생활밀착형 교통복지 정책”

안승순 기자
수정 2025-11-26 11:14
입력 2025-11-26 11:14
의왕시 스마트정류장(의왕시 제공)
지난 8월 설치된 경기도 의왕시 ‘스마트 버스정류장’이 찜통더위와 찬바람 걱정 없는 정류장으로 자리 잡고 있다.

의왕시 스마트 버스정류장 설치 사업은 미세먼지, 폭염, 한파 등 기상 여건에 따른 시민 불편을 최소화하고 대중교통 이용을 활성화하기 위해 추진됐다. 현재 의왕톨게이트를 비롯한 유동 인구가 많은 관내 주요 거점 4곳에 설치됐다.

외부와 차단된 투명 구조물로 이루어져 있으며, ▲냉·난방기 ▲공기청정기 ▲자동문 시스템 등을 갖춰 실내 공기질을 안정적으로 유지하고 있다.

또한, 실시간 버스 도착 안내, 휴대폰 무선 충전 등 시민 편의를 높이는 다양한 스마트 기능도 제공하고 있다.

의왕시는 올해 스마트 버스정류장 운영 과정에서 나온 시민 만족도, 에너지 효율, 유지관리비 등을 종합 분석한 뒤 내년부터 설치 지역을 단계적으로 확대한다는 계획이다.
김성제 의왕시장은 “스마트 버스정류장은 시민이 체감할 수 있는 생활밀착형 교통복지 정책의 일환”이라며 “기후변화에 대응하고 대중교통 이용 환경을 개선하기 위한 다양한 정책을 지속 추진하겠다”라고 밝혔다.

안승순 기자
