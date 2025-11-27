메뉴
은평구, ‘2026 노인일자리 사업’ 참여자 6114명 모집

임태환 기자
임태환 기자
수정 2025-11-27 06:08
입력 2025-11-27 06:08
서울 은평구의 ‘2026 노인일자리 및 사회활동 지원사업’ 관련 포스터. 은평구 제공
서울 은평구의 '2026 노인일자리 및 사회활동 지원사업' 관련 포스터. 은평구 제공


서울 은평구는 내달 8일부터 19일까지 ‘2026 노인일자리 및 사회활동 지원사업’(포스터) 참여자 6114명을 모집한다고 27일 밝혔다.

내년 노인일자리 사업은 올해 대비 7.5% 확대된 역대 최대 규모로, 총 12개 수행기관에서 99개 사업을 운영한다.

신청 자격은 노인공익활동사업의 경우 기초연금 및 직역연금 수급자, 노인역량활용사업은 65세 이상 또는 일부 사업의 경우는 60세 이상, 공동체 사업단은 60세 이상 등이다/

다만 생계급여수급자·건강보험직장가입자·장기요양보험등급판정자·인지지원등급판정자·타부처일자리사업 참여자 등은 선발에서 제외된다.

참여 희망자는 신분증과 주민등록등본 등을 지참해 노인일자리 수행기관인 은평시니어클럽, 대한노인회은평구지회, 살림의료복지사회적협동조합, 노인복지관 등에 방문해 신청하면 된다. 골목어르신봉사대는 해당 동 주민센터에서, 은평안부살피미는 통합돌봄과에서 접수한다.
김미경 은평구청장은 “우리 구는 어려운 재정 여건 속에서도 어르신들의 사회참여 활동 기회를 제공하는 노인일자리 사업을 확대해 왔다″며 ″앞으로도 어르신들의 의견을 반영해 더 다양한 일자리를 발굴 및 확대하겠다”고 말했다.

임태환 기자
