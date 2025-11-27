“AI 시대, 범죄도 진화”…경남경찰청 공모전으로 대응 메시지 전달

여성폭력 추방 주간 디지털 성범죄 공모전

10개 작품 선정·시상...“디지털 성범죄 근절”

이미지 확대 김종철(가운데) 경남경찰청장이 26일 ‘2025년 디지털 성범죄 콘텐츠 공모전’ 시상식에서 수상자들과 기념사진을 찍고 있다. 2025.11.27. 경남경찰청 제공

이미지 확대 2025년 디지털 성범죄 콘텐츠 공모전에서 대상을 받은 포스터. ‘허위영상물 쉽게 만들어지고 쉽게 지워지지 않습니다. 하지만 상처는 결코 지워지지 않습니다’. 2025.11.27. 경남경찰청 제공

27일 경남경찰청은 전날 ‘2025년 디지털 성범죄 콘텐츠 공모전 시상식’을 열었다고 밝혔다.이번 공모전은 여성폭력 추방 주간(11월 25일~12월 1일)을 맞아 최근 인공지능(AI) 발달로 사회적으로 문제가 되는 허위영상물제작 등 디지털 성범죄의 위험성을 도민에게 알리고자 경남자치경찰위원회·경남도교육청과 함께 추진했다.여성폭력 추방 주간은 2019년 ‘여성폭력방지기본법’ 시행에 따라 매년 운영하고 있다. 특히 11월 25일은 유엔(UN)이 정한 ‘세계 여성폭력 추방의 날’로, 성폭력·가정폭력·스토킹·디지털 성범죄 등 여성폭력을 근절하고 예방하고자 다양한 캠페인을 진행한다.이 연장선에서 진행한 공모전에는 포스터·캘리그라피(손 글씨)·영상·웹툰 등 작품 41점이 접수됐다. 이 중 1차 서면 심사와 경찰청 현장 투표, 2차 전문가 심사를 거쳐 최종 10점(대상 1점·최우수상 2점·우수상 3점·장려상 4점)은 수상 영예를 안았다.시상식에는 대상과 우수상 수상자들이 참석했다.대상 수상자는 “디지털 성범죄가 초래하는 사회적 피해와 그로 말미암은 인간의 고통을 시각적으로 표현해 범죄의 심각성을 알리고 싶었다”고 밝혔다.경찰청 관계자는 “여성폭력 추방 주간 공모전을 통해 디지털 성범죄 문제 인식 확산과 안전한 온라인 환경 조성에 기여하게 돼 뜻깊다”며 “도민과 함께 디지털 성범죄 예방 문화 확산에 노력하겠다”고 밝혔다.창원 이창언 기자