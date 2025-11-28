수능 끝난 고3 대상 ‘흡연·음주·마약’ 차단 총력전 나선 강북구

이미지 확대 서울 강북구 내 한 고등학교 교실에서 수능 후 체험형 흡연·음주·마약 예방 프로그램이 진행되고 있다. 강북구 제공

서울 강북구는 2026학년도 대학수학능력시험을 본 고등학교 3학년 학생 등을 대상으로 체험형 흡연·음주·마약 예방 프로그램을 연말까지 집중적으로 운영한다고 28일 밝혔다.이번 프로그램은 수능 이후 대학 진학과 사회 진출을 앞둔 고3 학생들에게 흡연과 음주에 대한 올바른 인식과 마약의 위험성을 명확히 전달하기 위해 마련됐다.구는 2022년부터 매년 수능 후 이 프로그램을 운영해 왔다. 올해는 구 중독관리통합지원센터과 협력해 마약 예방 교육을 새롭게 추가했다.프로그램은 지역 내 4개 고등학교에서 진행하며, 약 1200명의 고등학교 3학년 학생들이 참여한다. 교육은 ▲흡연·음주·마약에 대한 지식과 정보 ▲음주압력 대처기술 ▲흡연·음주에 대한 자기결정권 향상 ▲알코올 사용장애 자가진단 및 피드백 등이다.앞서 구는 지난 8월 대학생 금연·절주 서포터즈를 출범해 구 대학생 13명에게 위촉장을 수여했다. 여기에 이화여자대학교 임상바이오헬스 대학원 제갈정 교수의 서포터즈 활동 역량 강화 교육도 진행됐다. 서포터즈는 이번 프로그램뿐 아니라 지역사회 내 다양한 흡연·음주 예방 활동을 펼칠 예정이다.이순희 강북구청장은 “수능 이후 해방감으로 인해 발생할 수 있는 일탈 중 하나가 음주인 만큼, 고3 학생을 대상으로 한 예방 교육은 매우 중요하다”며 “특히 대학생 서포터즈가 청소년 흡연·음주 예방 활동에 나선다는 점에서 이번 프로그램의 의미가 더욱 크다”고 말했다. 이어 “앞으로도 청소년의 건강한 성장을 위한 다양한 정책을 추진하겠다”고 덧붙였다.임태환 기자