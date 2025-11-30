수원시, 드림스타트 대상 아동 가정 350여 명 ‘주토피아2’ 관람 지원

이미지 확대 수원시가 29일 드림스타트 대상 아동 가정을 대상으로 영화관람을 지원했다. (수원시 제공)

수원특례시가 29일 드림스타트 대상 아동 가정 350여 명을 동수원 CGV로 초청해 ‘주토피아2’ 관람을 지원했다. 동수원 CGV가 영화티켓과 간식비용 일부를 후원했다.수원시 관계자는 “아이들과 가족이 즐겁게 시간을 보내며 소통했다”며 “아이들이 행복하게 성장할 수 있도록 가족 중심 프로그램을 지속해서 마련하겠다”라고 말했다.수원특례시 드림스타트는 12세 이하 취약계층 아동과 가족을 대상으로 건강·복지·교육 등 맞춤형 통합서비스를 제공하는 사업이다. 현재 세류·우만·영화 등 3개소를 운영하며, 아동의 균형 있는 성장을 지원하고 있다.수원 드림스타트는 올해 보건복지부와 아동권리보장원의 2025년 드림스타트 사업평가에서 우수 기관으로 선정돼 국무총리 표창을 받았다. 앞서 2019년 대통령 표창, 2020년 보건복지부 장관 표창, 2022년 국무총리 표창을 받았다.안승순 기자