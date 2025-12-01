“연말 연시 아산페이 선물하세요”…50만원 상향

이미지 확대 충남 아산의 지역화폐. 서울신문DB

충남 아산시는 지역화폐 아산페이의 ‘선물하기’ 기능 송금 한도를 12월 31일까지 1인당 최대 50만원까지 한시적으로 상향 운영한다고 1일 밝혔다.시 관계자는 “가족·친지·지인 간 연말 선물을 아산페이로 대체하도록 유도해 지역 내 소비를 확대하고, 소상공인 매출을 높이기 위한 것”이라고 설명했다.아산페이 선물하기 서비스는 지역화폐 통합플랫폼인 ‘지역사랑상품권 chak(착) 앱’을 통해 이용할 수 있다.사용자는 스마트폰에 앱을 설치한 뒤 앱 내 ‘선물하기’ 메뉴에서 받는 사람 휴대전화 번호를 입력하고 선물 금액(최대 50만 원)을 입력한 뒤 전송을 선택하면 된다.선물을 받은 시민은 별도 수수료 없이 아산페이를 받아 관내 가맹점에서 사용할 수 있다.시는 한도 상향 조치와 함께 아산페이 18% 혜택(10% 선할인 + 8% 캐시백)이 맞물려 이용자가 체감하는 혜택을 한층 높일 것으로 전망했다.유종희 지역경제과장은 “안 쓰면 손해, 쓰면 소상공인을 살리는 착한 소비 수단인 아산페이를 연말 선물에도 많이 활용해 주시길 바란다”고 말했다.아산 이종익 기자