용인시, 수지구 상현동 유휴지에 임시주차장 40면 조성

용인특례시는 수지구 상현동 일대의 주차난을 해소하기 위해 상현도서관 인근 유휴부지에 임시 공영주차장을 조성한다고 2일 밝혔다.
그동안 용인시는 일대 주차난을 해소하기 위해 광교지구 유휴부지 소유주인 GH, 경기도와 광교신도시 내 미매각 부지 활용을 논의해 왔다.
협의 끝에 GH가 보유 중인 상현동 부지(면적 1,326.1㎡)를 매각하기 전까지 용인시가 무상 사용하기로 합의하고, 지상 40면 규모의 임시 공영주차장을 조성하기로 했다.
공사는 올해 말까지 마무리할 예정이다.
이상일 시장은 “이번 임시 공영주차장 조성은 용인시가 경기도, GH와 적극적으로 소통하며 이뤄낸 협력의 성과라고 할 수 있다”며 “앞으로도 이들 기관과 긴밀히 협력해 유휴부지 등을 적극 활용해 효율적인 주차 공간을 조성하고 시민들의 생활 편의를 높여 가겠다”라고 말했다.
안승순 기자
