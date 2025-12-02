내년 서울색은 하루를 여는 아침 해 ‘모닝옐로우’

이미지 확대 오세훈 서울시장이 2일 서울시청에서 열린 ‘2026 서울색·서울빛 발표 기자 설명회’에서 내년 서울색으로 ‘모닝옐로우를 선정했다고 밝히고 있다. 오 시장은 매일 아침 떠오르며 시민의 하루를 여는 아침 해에서 이 색을 추출했다고 설명했다. 연합뉴스

Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2025년 서울시가 선정한 서울색의 이름은? 모닝옐로우 그린오로라

Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 시민 설문조사에서 서울색에 담고 싶은 가치 1위는 ‘활력’이었다. O X

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시는 내년 서울색으로 ‘모닝옐로우’를 선정했다고 2일 밝혔다.모닝옐로우는 매일 아침 떠오르며 시민의 하루를 여는 아침 해에서 추출한 색이다. 지난해 ‘스카이코랄’, 올해 ‘그린오로라’에 이은 세 번째 서울색이다.이번 서울색은 시민들이 바라는 무탈하고 맑은 하루의 활력을 담았다고 시는 설명했다.앞서 시가 시민 1416명을 대상으로 설문조사를 한 결과 내년 서울색에 담고 싶은 가치 1위로 ‘활력’이 뽑힌 것으로 나타났다.이에 시는 SNS(사회관계망서비스)와 온라인에 시민들이 직접 촬영하고 공유한 ‘서울의 아침 해’ 이미지 3000여건을 수집한 후 시민이 바라보는 아침 해의 색감을 국가기술표준원(KCSA) 기준으로 분석해 안정감과 활력을 담을 수 있는 색으로 도출했다.모닝옐로우는 이날부터 서울시청과 남산 서울타워, 동대문디자인플라자(DDP)와 롯데월드타워, 월드컵대교와 광화문광장(해치마당), 세빛섬과 서울식물원 등 시내 주요 명소에서 첫선을 보인다. 모닝옐로우를 적용한 각종 굿즈(상품)도 개발할 계획이다.오세훈 서울시장은 “앞으로도 계속해서 서울색을 선정해 시민들을 행복하게 하는 장치로 활용하겠다”고 말했다.임태환 기자