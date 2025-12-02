‘야인시대’ 배우 이원종, 은평구 새 얼굴 됐다

이미지 확대 김미경(오른쪽) 서울 은평구청장과 구 홍보대사로 위촉된 이원종 배우가 지난 1일 기념 촬영을 하고 있다. 은평구 제공

서울 은평구는 영화와 드라마를 넘나들며 선 굵은 연기를 선보여 온 이원종 배우를 구 공식 홍보대사로 위촉했다고 2일 밝혔다.이번 홍보대사 위촉은 평소 지역사회에 깊은 애정과 관심을 보여온 이원종 배우와의 동행을 통해 구민의 자긍심을 높이고, 구의 매력을 대외적으로 널리 알리기 위해 추진됐다.이원종 배우는 드라마 ‘야인시대’, ‘대왕 세종’, 영화 ‘인정사정 볼 것 없다‘, ‘달마야 놀자’ 등 수많은 작품에서 강렬한 존재감을 발휘하며 대중의 큰 사랑을 받아왔다. 구는 이처럼 친근하면서도 신뢰감을 주는 그의 이미지가 구를 대외적으로 알리는 데 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다.이원종 배우는 현재 진관동에 살고 있다. 지역 주민으로서 직접 체감하는 구의 발전상과 숨겨진 매력을 가장 진정성 있게 전달할 수 있는 최적의 인물로 평가받는다.또한 지난 10월에 구 공식 홍보영상에 목소리 재능 기부로 참여하는 등, 홍보대사 위촉 전부터 적극적으로 지역사회와 구정에 대한 높은 관심을 보여왔다.이번 홍보대사 위촉은 지난 2021년 가수 김연자, 댄서 아이키에 이어 세 번째다. 구는 각 분야에서 독보적인 존재감을 가진 홍보대사들과 함께 도시의 긍정적인 이미지를 구축하고 위상을 높여 나갈 계획이다.이원종 배우는 “제가 살고 있는 구의 얼굴이 되는 영광스러운 자리를 맡게 돼 감회가 새롭고 앞으로도 구민들이 자부심을 느낄 수 있도록 홍보대사의 역할에 최선을 다하겠다”고 말했다.김미경 은평구청장은 “다양한 작품에서 보여주신 이원종 배우의 믿음직하고 친근한 이미지는 우리 구가 추구하는 따뜻하고 활력 넘치는 도시 이미지와 잘 부합한다”며 “진관동 주민으로서 지역 현안에 공감할 이원종 배우와 함께 더욱더 살기 좋은 명품 도시 은평을 만들겠다”고 말했다.임태환 기자