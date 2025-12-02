공공시설 활용 ‘과천 함께 웨딩’, 최대 100만 원 지원받는다

이미지 확대 과천시 공공예식 공간 ‘추사박물관 과지초당’ (과천시 제공)

경기 과천시는 공공시설을 예식 공간으로 제공하고 예식 비용을 지원하는 공공예식장 사업 ‘과천 함께 웨딩’을 추진한다고 2일 밝혔다.예비부부가 합리적인 비용으로 결혼식을 올릴 수 있도록 돕기 위한 것으로, 과천시의 올해 신규 사업이다.추사박물관 내 과지초당과 과천문화원 야외무대 등 두 곳을 공공예식장으로 지정한 과천시는 이곳에서 결혼식을 올리는 예비부부에게 한 쌍당 최대 100만 원의 예식 비용을 지원한다.모집 대상은 하객 50명 전후의 작은 결혼식을 희망하는 예비부부 20쌍으로, 예비부부 또는 양가 부모 중 1명 이상이 과천시 거주자이거나 시 소재 직장 재직자, 또는 과천시에 사업장을 둔 경우 신청할 수 있다.신청 기간은 내년 1월 31일까지이며, 예식 진행 기간은 2026년 4월 1일부터 11월 30일까지다. 혹서기인 7~8월은 운영하지 않는다. 대상자는 선착순으로 선정한다.신계용 과천시장은 “이번 사업이 경제적 부담으로 결혼을 미루는 예비부부에게 실질적인 해법이 될 뿐만 아니라, 공공자원을 활용한 새로운 결혼식 모델을 만드는 계기가 될 것으로 기대한다”라고 말했다.안승순 기자