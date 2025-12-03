창원시, 흉물 논란 ‘빅트리’ 외형 개선 본격 추진

시민 설문 결과 반영해 개선안 확정…올해 용역 착수

이미지 확대 경남 창원시 성산구 대상공원에 들어선 ‘빅트리’. 서울신문DB

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 빅트리 시민 선호도 조사에서 가장 많은 지지를 받은 개선 방향은? 실내 전망시설 설치 개방형 야외 전망대

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 창원시는 빅트리 개선 공사를 2026년 말까지 완료할 예정이다. O X

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경남 창원시가 흉물 논란에 휩싸인 ‘빅트리’ 외형 개선에 나선다시는 지난달 11일~24일 진행한 ‘빅트리 개선안 시민 선호도 조사’ 결과를 바탕으로 빅트리 시민·전문가 협의체 회의를 거쳐 개선안을 확정하고, 이달 안에 빅트리 외형 개선을 위한 용역에 착수할 예정이라고 3일 밝혔다.앞서 시는 빅트리 외형 개선 방향과 명칭 유지 여부 등을 묻고자 온·오프라인 병행 설문을 진행했다. 설문에는 총 4663명이 참여했다.설문 결과, 빅트리 외형 개선과 관련해서는 ▲실내 전망시설 설치(51%) ▲개방형 야외 전망대(37%) ▲현 상태 운영·개선(12%) 등의 답변이 나왔다. 설문 참여자 중 다수가 빅트리 전망 편의성을 높이려면 리모델링이 필요하다는 의견을 냈다.실내·야외 전망대 병행 설치, 옥상부 타워형 전망대 조성, 외부 나선형 계단 설치, 철거 등 의견도 있었다.빅트리 명칭 변경 여부를 묻는 항목에서는 ▲바꿔야 함(38%) ▲유지해야 함(31%) ▲상관없음(31%) 순으로 답변이 나왔다.시는 지난 1일 ‘빅트리 개선 시민·전문가 협의체’ 3차 회의에서 이러한 설문 결과를 공유하고 시민 의견을 반영한 외형 개선 방향을 논의했다. 그 결과 외형 개선을 위한 첫 단계로 건축기획용역을 시행하기로 결정했다.시는 용역을 통해 사업계획 수립과 관련 행정절차를 진행한 뒤 내년 3월 디자인·설계 공모에 착수하고 2026년 말까지 개선 공사를 완료해 2027년 시범 운영에 들어간다는 계획이다.장금용 창원시장 권한대행은 “시민과 전문가 의견을 충분히 반영해 빅트리가 창원의 새로운 명소로 거듭날 수 있도록 단계적으로 사업을 추진하겠다”고 말했다.시는 빅트리 명칭 변경 여부와 관련해서는 추가 의견 수렴 절차를 거칠 계획이다.창원 이창언 기자