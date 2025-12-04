안성시, ‘2025 대한민국 커뮤니케이션 대상’ 2년 연속 수상(기획·디자인 부문)

이미지 확대 『안성시 소식』이 3일 열린 ‘2025 대한민국 커뮤니케이션 대상’에서 기획·디자인 부문 국회 농림축산식품해양수산위원장상을 받았다.(안성시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 안성시가 발행하는 시정 소식지 『안성시 소식』이 3일 열린 ‘2025 대한민국 커뮤니케이션 대상’에서 기획·디자인 부문 국회 농림축산식품해양수산위원장상을 받았다.대한민국 커뮤니케이션 대상은 (사)한국사보협회가 주관하고 문화체육관광부, 고용노동부 등 국내외 정부기관 및 단체가 후원하는 시상이다.『안성시 소식』은 지난해 국회 행정안전위원장상에 이어 2년 연속 수상이다. 올해는 지역 내 증가하는 외국인 주민을 위해 시정 정보를 외국어로 번역해 게재함으로써 이주민의 안정적인 정착을 도왔고 도농 복합도시로서 안성시의 비전과 성과 등을 알리며 시 이미지를 높였다는 평가를 받았다.김보라 안성시장은 “시민과 함께 만드는 소통 중심 행정이 옳은 방향으로 나아가고 있는 방증이라고 생각한다”라며 “앞으로도 ‘안성시 소식’은 안성시의 대표 소통 창구로서 시민 여러분의 기대에 부응하겠다”고 수상소감을 밝혔다.안승순 기자