‘정약용 정신 실천’ 수원시, ‘제17회 다산목민대상’ 본상(행안부 장관상) 수상

이미지 확대 이재준 수원시장(오른쪽)이 4일 ‘제17회 다산목민대상’을 받은 후 윤호중 행정안전부 장관과 기념 촬영을 하고 있다. (수원시 제공)

수원특례시가 제17회 다산목민대상 본상(행정안전부 장관상)을 받았다.이재준 수원시장은 4일 정부서울청사 별관 대강당에서 열린 시상식에 참석해 윤호중 행정안전부 장관으로부터 표창받았다.이 시장은 “목민심서의 가르침대로 청렴하고, 시민을 주인으로 섬기며 시민들과 함께 울고 웃는 시장이 되겠다”며 “수원시의 정책이 대한민국 표준이 될 수 있도록 더 열심히 노력하겠다”라고 수상 소감을 밝혔다.행정안전부가 주최하는 다산목민대상은 정약용 선생의 목민(牧民) 정신을 행정 현장에서 구현하고, 시민을 위한 창의적인 시책을 추진한 기초 지방정부에 수여하는 상이다. 서면 심사, 현지 실사, 2차 심사(발표·질의응답)를 거쳐 대상(대통령상)은 1개 지방정부, 본상은 2개 지방정부를 선정한다. 본상을 받은 수원시는 부상으로 상금 1000만 원과 특별교부세 7500만 원을 받는다.다산 정약용의 목민 정신인 율기(律己, 자신을 규율), 봉공(奉公, 공익에 힘씀), 애민(愛民, 백성을 사랑)과 관련된 주요 시책을 평가한다.안승순 기자