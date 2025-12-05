첫눈 4.2cm 수원시, 제설 작업 ‘총력’

이미지 확대 4일 밤 수원시 제설차가 도로 눈 치우기 작업을 하고 있다. (수원시 제공)

4일 오후 1시부터 제설 비상근무 체계에 들어갔던 수원시가 제설 장비와 인력을 투입해 제설 작업에 총력을 기울이고 있다.이날 오후 7시 수원에 발효됐던 대설주의보는 오후 8시 30분 해제됐으나, 오후 9시 30분 수원 지역 적설량은 4.2㎝이다.수원시는 오후 4시부터 9시까지 관내 모든 구간에 제설제 538t을 살포했고, 제설 장비 106대, 제설 인력 224명을 동원해 제설 작업을 하고 있다. 민원 발생 지역, 이면도로 제설 작업도 함께 하고 있다.새벽 5시 현재 기온이 영하 6도까지 떨어짐에 따라 내린 눈이 얼어붙을 것에 대비해 제설제를 추가 살포 중이다.수원시는 “도로가 결빙돼 출근길 혼잡이 예상된다며, 도로 사정이 나아질 때까지 가급적 대중교통을 이용해달라”고 당부했다.한편, 올겨울 들어 첫눈이 기습적으로 많이 내린 4일 오후 퇴근 시간에 수원 등 경기도 일부 도로가 사실상 마비되는 등 시민들의 큰 불편을 겪었다.안승순 기자