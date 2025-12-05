‘탄소중립 실천’ 경기도, 놀이터·산책로 등 생활공간 42곳 ‘친환경 소재’ 포장

이미지 확대 친환경 포장재가 깔린 구리시 늘푸른공원(경기도 제공)

이미지 확대 친환경 포장재가 깔린 남양주 한강시민공원 삼패지구(경기도 제공)

경기도가 지난해부터 추진한 ‘탄소중립 실천 시범사업’을 연말까지 마무리할 예정이라고 5일 밝혔다.‘탄소중립 실천 시범사업’은 어린이놀이터와 산책로 바닥에 깔린 기존 우레탄, 고무분 말 등 화학 기반 포장재를 자연 유래 소재인 친환경 코르크로 교체하는 정책이다. 경기도는 2년 동안 총 28억을 투자해 어린이놀이터와 산책로 등 13개 시군 42개 도민 생활공간에 친환경 코르크 포장을 추진 중이다.코르크는 나무껍질에서 추출한 천연 소재로, 유해 물질 발생 우려가 적고, 탄성력과 충격 흡수성이 뛰어나 안전성과 환경성을 동시에 갖춘 재료다.총 42개 중 26개는 공사가 완료됐으며, 나머지 16개도 연내 완료될 예정이다. 31개는 어린이 놀이터 바닥, 나머지 11개는 산책로와 쉼터 등 보행 공간이다.사업은 공간 유형에 따라 ‘체험·놀이형’과 ‘보행·광장형’으로 나눠 추진됐다. 체험·놀이형은 어린이놀이터, 체험시설 등 충격 흡수가 필요한 공간에 50mm 이상 두께로 시공됐고, 보행·광장형은 산책로, 둘레길, 쉼터 등 보행 환경 조성 공간에 15mm 두께를 적용했다.이정수 경기도 정원산업과장은 “생활공간의 바닥부터 친환경 전환을 시작하는 것은 도민이 체감하는 탄소중립 실천의 첫걸음”이라며 “앞으로도 안전성과 친환경성을 동시에 갖춘 공원 등 주민 여가 공간 조성을 확대해 나가겠다”라고 말했다.안승순 기자