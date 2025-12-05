옛 밀양대 캠퍼스, 시민 품으로…밀양소통협력공간 문 열어

리모델링 완료된 ‘밀양소통협력공간’ 개소

청년활동·실험실·포럼 등 지역 협업 거점 역할

이미지 확대 4일 밀양시 햇살문화캠퍼스에서 밀양소통협력공간 개소식이 열리고 있다. 2025.12.5. 밀양시 제공

옛 밀양대학교 건물이 지역 혁신·소통 공간으로 재탄생했다.밀양시는 지난 4일 햇살문화캠퍼스(옛 밀양대 부지) 3호관에서 ‘밀양소통협력공간’ 개소식을 열었다고 5일 밝혔다.밀양소통협력공간은 2006년 부산대와 통합 이후 사용이 중단된 건물을 리모델링해 조성했다. 행정안전부 ‘지역거점별 소통 협력 공간’ 공모 사업 선정이 바탕으로, 지하 1층·지상 5층 규모다.지역 밀착형 실험실과 회의 공간, 청년 프로그램 공간 등을 갖춘 이곳은 지역사회 혁신과 소통 중심지 역할을 맡게 된다.박은진 밀양소통협력센터장은 “단순한 건물을 넘어 시민 주도의 지역 문제 해결과 지역 고유 가치를 키워가는 거점이 마련돼 의미가 크다”며 “앞으로 지역 생활 실험과 주민 참여 프로그램 확산에 힘쓰겠다”고 말했다.개소 이튿날인 5일에는 소통협력공간에서 ‘연결과 실험으로 여는 지속 가능한 밀양’을 주제로 민관협력 포럼이 열린다.안병구 밀양시장은 “시민의 손으로 다시 깨운 이 공간이 밀양의 새로운 100년을 준비하는 원동력이 될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.밀양 이창언 기자