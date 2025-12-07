메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

‘새빛돌봄’ 수원특례시, 의료·돌봄 통합지원 보건복지부 장관 표창

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
안승순 기자
수정 2025-12-07 09:55
입력 2025-12-07 09:55
이미지 확대
수원시가 보건복지부 주관 2025년도 의료·요양·돌봄 통합지원 성과대회에서 ‘의료‧돌봄 통합지원 유공 보건복지부 장관 표창’을 받았다. (수원시 제공)
수원시가 보건복지부 주관 2025년도 의료·요양·돌봄 통합지원 성과대회에서 ‘의료‧돌봄 통합지원 유공 보건복지부 장관 표창’을 받았다. (수원시 제공)


수원특례시가 5일 보건복지부 주관 2025년도 의료·요양·돌봄 통합지원 성과대회에서 ‘의료·돌봄 통합지원 유공 보건복지부 장관 표창’을 받았다.

수원시는 수원새빛돌봄사업을 토대로 지역 여건에 맞는 통합돌봄 체계를 단계적으로 구축하며, 의료·요양·돌봄 서비스 간 단절을 줄이는 정책을 운용하고 있다.

또 의료·건강·돌봄 등에 맞춘 특화 서비스를 마련해 시민의 일상 회복 기반을 강화했고, 지역사회 건강관리 체계를 지속해서 확장하고 있다.

이와 함께 ▲유관 부서와 관계 기관 간 협력 체계 강화 ▲의료·요양·돌봄·주거 분야 전문가로 구성된 ‘수원시 돌봄통합지원협의체’ 등을 운영하고 있다.



수원시는 2026년 3월 시행되는 ‘의료·요양 등 지역 돌봄의 통합 지원에 관한 법률’에 맞춰 현장의 실행력을 높이고 기관 간 협업 구조를 정비해 시민이 체감할 수 있도록 할 예정이다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
수원특례시가 보건복지부 성과대회에서 받은 표창은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기