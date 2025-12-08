메뉴
수원시 협업 기관, 인권침해 경험 비율 3년 전보다 개선(23→17.7%)

안승순 기자
수정 2025-12-08 08:43
입력 2025-12-08 08:43
수원시청 전경
수원시청 전경


수원특례시 협업 기관의 인권 실태가 3년 전보다 개선된 것으로 나타났다.

수원시 인권센터가 지난 7~8월 공기업, 출자·출연기관, 보조기관 등 협업 기관 소속 임직원 1215명을 대상으로 한 ‘제2차 협업 기관 인권침해 실태조사’ 결과, 인권침해를 경험한 비율은 3년 전보다 전반적으로 줄었다.

수원시는 2021년 수립한 ‘인권침해 실태조사 종합 추진 계획’에 따라 3년 주기로 공공영역 인권 실태조사를 하고 있다.

‘직장 내 괴롭힘 피해를 본 경험이 있다’는 응답자는 17.7%로 2022년(23.0%)보다 5.3%P 감소했고, ‘직장 내 성희롱 등 피해를 본 경험이 있다’는 4.8%로 2022년(5.8%)보다 1%P 줄었다.

응답자의 67.2%는 ‘3년 전보다 인권 보장 수준이 나아졌다’고 했고, ‘나아지지 않았다’는 7.4%였다. ‘인권을 보장받는다’라고 생각하는 비율은 71.5%였다. 인권 침해 발생 원인은 ‘직장 내 조직문화’ 35.6%, ‘일부 개인의 문제’가 29.3%였다.
수원시 인권담당관은 “2차 실태조사에서 인권 침해 경험률이 감소하고, 인권 보장 인식이 향상되는 긍정적인 변화를 볼 수 있었지만, 관계 중심의 괴롭힘 등 개선이 필요한 과제도 확인했다”며 “인권침해 거버넌스인 ‘협업 기관 인권 구제협의회’에서 구제 시스템을 정비하고, 인권 침해에 대응할 방안을 마련하는 데 집중하겠다”라고 말했다.

안승순 기자
