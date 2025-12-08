메뉴
동작구, 에코마일리지 자치구 평가서 승용차 분야 ‘최우수구’ 선정

임태환 기자
임태환 기자
수정 2025-12-08 10:46
입력 2025-12-08 10:04
박일하 서울 동작구청장이 지난 10월 반포서래나루터에서 열린 ‘2025 수중정화·탄소 중립 행사’에서 인사말을 하고 있다. 동작구 제공
박일하 서울 동작구청장이 지난 10월 반포서래나루터에서 열린 ‘2025 수중정화·탄소 중립 행사’에서 인사말을 하고 있다. 동작구 제공


서울 동작구가 ‘2025 서울시 에코마일리지 자치구 평가’에서 승용차 분야 최우수 구청으로 뽑혔다.

8일 구에 따르면 서울시가 지난해 11월부터 올해 10월까지 진행한 평가에서 동작구는 ▲회원 관리 ▲전산 처리 ▲홍보 활동 등에서 가장 높은 점수를 받았다. 승용차 에코마일리지는 12인승 이하 비사업용 승용·승합차 차주가 운행 거리를 줄여 온실가스 감축에 기여하면 포인트를 지급하는 제도다. 마일리지는 온누리·서울사랑상품권, 아파트 관리비, 서울시 세금(E-TAX) 납부 등에 쓸 수 있다.

동작구가 높은 평가를 받은 데는 동주민센터 경진대회를 열어 참여를 독려하고, 찾아가는 배출가스 무료 점검 등 현장 행사와 연계해 제도를 알린 점이 주효했다. 여기에 환경개선 부담금 부과 고지서와 전입 생활 안내서에도 관련 정보를 담아 신규 가입자의 접근성을 높였다. 그 결과 구는 평가 기간에 총 1473대의 신규 가입을 끌어내면서 누적 가입 1만 1630대를 달성했다.
박일하 동작구청장은 “주민들의 자발적인 에너지 절약 동참이 만든 값진 결과”라며 “앞으로도 일상 속 탄소 중립 문화가 확산할 수 있도록 다양한 정책을 추진해 살기 좋은 도시를 만들겠다”고 다짐했다.

임태환 기자
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
동작구가 2025 서울시 에코마일리지 자치구 평가에서 받은 성과는?
