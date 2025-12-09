‘이천시 통합바이오 가스화시설 설치사업’ 추진 확정···617억 원 국비 확보

이미지 확대 이천시청 전경

경기 이천시는 유기성폐자원(하수찌꺼기, 음식물류폐기물, 가축분뇨)를 통합으로 처리하는 통합바이오 가스화시설 설치사업 추진을 위한 설계비로 3억 원의 국비 예산이 확보됐다고 9일 밝혔다.사업 확정으로 이천시는 설계비를 포함한 총 617억여 원의 국비 예산을 확보하게 됐으며, 통합바이오 가스화시설은 악취 우려 최소화를 위해 지하화해 장호원하수처리장 부지 내에 하루 처리용량 180톤 규모의 주민 친화적 시설로 내년부터 설계를 추진한다.이에 따라 이천시는 2025년부터 시행된 바이오가스생산목표제의 이행 및 관내 부족한 유기성 폐자원 처리시설의 확충이라는 일석이조의 효과를 얻게 되었다.이천시는 2024년부터 현재에 이르기까지 2년여에 걸쳐 타당성 조사 용역, 유기성 폐자원별 상위계획 변경, 예비타당성조사 면제사업 선정, 사업계획 적정성 검토 착수에 이르기까지 수많은 절차 및 협의를 진행해 왔다.김경희 이천시장은 “이번 통합바이오 가스화시설 설치사업의 선정은 오랜 기간 차곡차곡 준비해 온 끈기 있는 노력에 대한 결실로, 시민이 체감할 수 있는 주민 친화적 시설로 설치를 추진하도록 하겠다”라고 소감을 밝혔다.안승순 기자