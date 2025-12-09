메뉴
"정부예산 5000억 시대"…보령시, 5351억 확보

이종익 기자
이종익 기자
수정 2025-12-09 17:02
입력 2025-12-09 17:02
충남 보령시청사. 서울신문DB
충남 보령시청사. 서울신문DB


충남 보령시는 내년도 정부예산으로 역대 최대 규모인 5351억원을 확보했다고 9일 밝혔다.

시는 5년 연속 5000억원 이상 정부예산을 확보해 사실상 ‘정부예산 5000억원 시대’를 이어가게 됐다.

시에 따르면 확보한 내년도 정부예산은 △국가시행사업 18건 2930억원 △지방시행사업 96건 1967억원 △지방이양사업 33건 454억원 등 총 147건에 5351억 원이다.

이 같은 예산안은 새 정부 출범 이후 재정 기조와 국가 계획이 크게 변화하는 상황 속에서도 지난해보다 236억원 증가했다.

주요 예산은 CCU메가프로젝트 (100억원)과 수소터빈 시험연구센터 구축(209억원), 폐광지역 관광산업 활성화 10억원 등이다.

의료·교육 등 생활 인프라와 접근성 개선을 위한 장항선 개량2단계 및 복선전철(2029억원)과 자연재해위험개선지구 정비 5개소(97억원), 성장촉진지역 개발(37억원) 등도 포함됐다.


시 관계자는 “확보된 예산을 바탕으로 ‘함께여는 미래, 만세보령 OK보령 전성시대’를 완성하기 위해, 모든 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 끝까지 전심전력하겠다”고 말했다.

보령 이종익 기자
