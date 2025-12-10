수원특례시, ‘2025 같이 가치, 협치 톡톡’ 개최…‘협치 성과’ 시민과 공유

수원특례시는 9일 111CM 라운지에서 ‘2025 같이 가치, 협치 톡톡’을 열어, 협치 우수 사례와 시민 제안을 소개하고 협치 시정의 성과를 시민과 공유했다.
시민·협치 위원·학생 등 150여 명이 참석한 가운데 이날 행사에서 협치위원회는 ▲인권침해 구제 거버넌스 ▲모바일 전자고지 통합 플랫폼 ▲의료·요양·돌봄 통합지원 ▲‘수원e택시’ 전화콜 서비스 ▲청소년의회 ▲잘파(Z+Alpha)세대 시민제안스토리 ▲치매 검진·홍보 사업 ▲‘내가 제안한 강좌가 현실로!’ ▲브리지 예술교육 프로젝트 등 9건의 정책을 올해 시민과 밀접한 우수 사례로 선정했다.
인권담당관의 ‘인권침해 구제 거버넌스’와 교육청년청소년과의 ‘청소년의회’, 수원청소년청년재단의 브리지 예술교육 프로젝트 ‘Fun Fun(펀펀)한 미술, 뻔뻔한 미술’이 사례 발표됐고, ‘새빛톡톡’을 기반으로 한 초등학생 참여 프로그램 ‘우리도 참여할래요’에서 다솔초·명인초·망포초 학생들이 교실에서 논의한 지역 문제 해결 아이디어를 제안했다.
또 향후 협치 시정의 방향과 관련해 관광지에 보고 듣는 큐알(QR) 안내, 걷고 싶은 수원길 조성, 신중년 평생학습 지원 등 다양한 제안이 이어졌다.
이재준 수원시장은 “협치는 시민이 함께 만들어가는 수원의 핵심 가치”라며 “시민 제안이 도시 변화를 이끈다”라고 말했다.
안승순 기자
