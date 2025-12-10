의왕시, 지역경제 선도 우수중소기업 8개 사 선정…신규 6·재인증 2

이미지 확대 의왕시가 9일 ‘2025년 의왕시 우수중소기업’ 8개 사를 선정해 시상했다.(의왕시 제공)

경기 의왕시가 관내 중소기업의 경쟁력을 강화하고 지역경제를 이끌 우수 기업을 발굴·격려하기 위해 ‘2025년 의왕시 우수중소기업’ 8개 사를 선정해 9일 시상했다.선정된 우수 중소기업은 신규 인증 6개 기업과 재인증 2개 기업이다.의왕시는 우수 기업 인증의 공정성과 신뢰성 확보를 위해 1차 서류심사에 이어 외부 전문가가 참여한 2차 심사에서 기업의 경영성과, 기술혁신 역량, 일자리 창출 기여도 등을 정량·정성적으로 종합 검토하여 엄격하게 평가했다.신규로 선정된 ▲주식회사 경신바이오 대표 장기자 ▲주식회사 서비(대표 김인섭) ▲(주)이노트 (대표 황현욱) ▲주식회사 제이에스뷰티 (대표 박혜진) ▲(주)코리아사이언스 (대표 최영규) ▲(주)코아텍 (대표 김성모) 등 6개 사는 뛰어난 기술력과 높은 성장 잠재력을 인정받았다.또, 재인증을 받은 ▲(주)멤스팩 (대표 민병석) ▲(주)베스트디지탈 (대표 최병진)은 지속적인 혁신 노력과 안정적인 경영성과를 바탕으로 지역경제 발전에 기여하고 있음을 재확인했다.우수 중소기업으로 선정된 기업은 의왕시 중소기업 육성자금 지원 우대, 시에서 추진하는 기업 지원 시책 및 사업 참여 우대, 시 지정 공영주차장 주차요금 감면 등의 다양한 혜택을 받게 된다.김성제 의왕시장은 “치열한 시장 경쟁 속에서도 기술개발, 생산공정 개선, 판로 개척 등 눈에 보이는 변화를 만들고 있는 기업인 여러분의 노력이 지역경제를 움직이는 힘이 된다”며, “우수중소기업 인증이 기업의 신뢰도를 높이고 새로운 기회를 만드는 데 도움이 되길 바란다”라고 밝혔다.안승순 기자