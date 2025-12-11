‘의왕시 10대 뉴스’ 시민이 결정한다…21일까지 온라인 투표

이미지 확대

경기 의왕시는 올 한 해 시정 각 분야의 주요 뉴스 중 시민들의 공감을 얻은 뉴스를 선정하기 위해 ‘의왕시 10대 뉴스’ 온라인 투표를 진행한다고 11일 밝혔다.투표 대상 뉴스는 ▲백운호수 개장 ▲의왕시 최초 종합병원 유치 성공 ▲부곡 커뮤니티센터 착공 ▲철도박물관 전면 리모델링 추진 ▲의왕시 야구장 및 파크골프장 개장 ▲노인복지 부문 국무총리상 수상 등 20건이다.투표 기간은 12월 12일부터 21일까지 10일간이며, 투표는 홍보 전단의 큐알코드 또는 시 홈페이지 배너를 거쳐 구글 폼으로 접속하거나, 의왕시 사회관계망서비스(블로그, 페이스북, 인스타그램) 링크를 통해 가능하다.시민 누구나 투표에 참여할 수 있으며, 뉴스 20건 중 5개를 선택하면 된다.의왕시는 투표에 참여하고 의왕시 사회관계망서비스에 친구 추가한 사람 중 45명을 추첨해 1만 원권의 상품권을 지급한다.김성제 시장은 “이번 투표는 올해 의왕시에 있었던 주요 뉴스들을 시민들과 함께 공유하고 돌아보는 좋은 기회가 될 것”이라며 “시민들이 직접 선정한 10대 뉴스를 통해 시민들의 목소리를 듣고 앞으로의 정책 추진 방향에 반영하도록 노력하겠다”라고 밝혔다.안승순 기자