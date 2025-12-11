평택시, ‘6․25전쟁 故 김준기 무공훈장’ 손자에게 전수

이미지 확대 10일 정장선 평택시(오른쪽)이 평택시 모곡동에 거주하는 무공훈장 故 김준기 씨의 손자에게 국방부 장관을 대신해 훈장을 전달했다. (평택시 제공)

경기 평택시는 국방부에서 추진하는 ‘6·25전쟁 무공훈장 주인공 찾기 캠페인’의 하나로 지난 10일 평택시 모곡동에 거주하는 무공훈장 故 김준기 씨의 손자에게 국방부 장관을 대신하여 훈장을 전수했다.수훈자인 故 김준기 씨는 6·25전쟁 3사단 22연대 소속으로 강원 금화지구 전투에서 전사하는 전공을 세워 훈장 수여가 결정되었으나, 전시의 급박한 상황으로 훈장과 증서를 받지 못했다.국방부 ‘6·25전쟁 무공훈장 찾아주기 조사단’의 발굴을 통해 수훈 사실이 확인되었고, 평택시는 전수식을 통해 故 김준기 씨의 손자에게 무공훈장을 전달했다.정장선 평택시장은 “국가를 위해 헌신하신 故 김준기 님의 공적을 찾게 되어 기쁘게 생각하며, 앞으로는 국가유공자들의 명예를 높이고 예우를 높이는 데 최선을 다하겠다”라고 말했다.안승순 기자