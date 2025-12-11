메뉴
‘아동에 안성맞춤’…안성시, 유니세프 아동친화도시 인증

안승순 기자
수정 2025-12-11 11:47
입력 2025-12-11 11:47
안성시청 전경
안성시청 전경


경기 안성시가 10일 유니세프 한국위원회로부터 ‘아동친화도시’ 인증을 받았다.

유니세프 아동친화도시는 유엔아동권리협약을 기반으로 아동의 생존권·보호권·발달권·참여권이 고르게 보장되는 도시를 말한다. 만 18세 미만의 아동이 안전하고 행복하게 성장할 수 있도록 정책·행정·환경을 갖춘 지역사회에 부여되는 국제 인증이다.

안성시는 2024년 아동친화도시 조성을 위한 조례 제정을 시작으로 전담 부서 설치, 전담 인력 배치, 아동친화도시 표준조사, 아동참여위원회 운영, 아동권리교육 실시, 조성전략 수립 등 아동의 권리를 시정 전반에 반영하기 위한 제도적·행정적 기반을 구축해왔다.

안성시의 아동친화도시 인증은 유니세프 한국위원회의 서면 심사와 대면 심사를 거쳐 확정됐으며, 인증 기간은 2029년 12월 9일까지 총 4년간 유지된다.



김보라 안성시장은 “유니세프 아동친화도시 인증을 계기로 연령·계층별 아동 의견 수렴 확대, 아동권리 보호 체계 강화, 아동친화적 도시환경 조성 등 아동의 권리가 일상에서 실현될 수 있도록 다양한 정책을 추진할 계획이라고 말했다.

안승순 기자
