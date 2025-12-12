아산시, 일본 하코네와 ‘온천 우정’…글로벌 협력체계 구축

이미지 확대 온천 업무 및 정책교류 협약식이 열리고 있다. 아산시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대한민국 1호 온천도시로 지정된 충남 아산시(시장 오세현)가 일본 온천 명문 가나가와현 하코네정과 글로벌 온천 도시 간 협력체계를 구축했다.아산시는 12일 시청사에서 일본 가나가와현 하코네정 카츠마타 히로유키 하코네 정장을 비롯해 기획관광부장, 관광팀장 등으로 구성된 대표단과 ‘온천 업무 및 정책교류 협약’(MOU)을 체결했다.이번 협약은 양 도시가 보유한 온천 자원을 기반으로 △온천산업 활성화 △정책 정보 공유 △관광교류 확대 등을 추진하기 위해 마련됐다.이날 오세현 아산시장은 카츠마타 히로유키 정장과 온천 정책과 산업 분야의 지속적인 협력 및 실질적인 정보 교류 강화에 뜻을 모았다.앞서 대표단은 외암민속마을 등 주요 관광지에 이어 헬스케어스파산업진흥원과 파라다이스도고 등 아산의 핵심 온천 및 관광 인프라를 방문했다.오 시장은 “두 도시는 천연 온천 자원과 역사성, 온천을 활용한 지역 경제 모델 등 공통의 기반을 가지고 있다”며 “서로 온천산업 정책과 노하우를 공유하고, 우호 협력 관계로 미래를 함께 만들어갈 수 있기를 기대한다”고 말했다.카츠마타 히로유키 하코네 정장은 “이번 협약을 계기로 공통된 온천 관광을 기반으로 한 다양한 분야에서 교류를 확대하고, 지속 가능한 협력을 통해 우호를 돈독히 해 나가겠다”고 화답했다.아산시는 2023년 대한민국 1호 온천도시로 지정됐다.아산 이종익 기자