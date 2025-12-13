메뉴
이재준 시장 ‘도로 얼기 전 제설!’ 지시…수원시, 블랙아이스 대비 도로에 제설제 살포

안승순 기자
수정 2025-12-13 22:34
입력 2025-12-13 22:33
수원시가 13일 저녁 제설 차로 제설제를 뿌리고 있다. (수원시 제공)
수원시가 13일 저녁 제설 차로 제설제를 뿌리고 있다. (수원시 제공)


수원특례시가 블랙아이스(도로결빙)에 대비해 13일 저녁 도로에 제설제를 뿌렸다.

수원시는 제설 장비 111대와 인력 241명을 투입해 이날 오후 7시부터 9시까지 도로에 제설제 총 302t을 뿌렸다. 오후 9시 기준 수원 지역 적설량은 0.5㎝이다.

수원시는 지속해 도로를 순찰한 후 14일 0시 이후 제설제 추가 살포를 검토할 예정이다.

수원시는 폭설 때 신속한 차량 우회·통제가 이뤄지도록 경찰과 협의를 마쳤고, 고가차도 등 제설 취약 구간에는 제설제 살포 횟수를 늘렸다. 또 결빙·정체 구간이 발생해 제설차 진입이 어려워지면 경찰과 협조해 역방향으로 진입하기로 했다.

‘내 집 앞 눈 치우기] 당부 플래카드(수원시 제공)
‘내 집 앞 눈 치우기] 당부 플래카드(수원시 제공)


또한, 지자체 경계 도로에서도 신속하게 제설 작업이 이뤄질 수 있도록, 인근 지자체에 제설 협조 공문을 보내고, 제설 작업 구간을 협의했다.



이재준 수원시장은 “시민들이 불편을 겪지 않도록, 신속하게 제설 작업을 하겠다”며 “시민들께서는 내 집·점포 앞 눈 쓸기에 적극적으로 동참해 주시길 바란다”라고 당부했다.

안승순 기자
닫기