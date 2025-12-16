평택시, 2026년도 예산안 2조825억 원 확정…지속 가능 미래 성장 기반 구축

이미지 확대 평택시청 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 평택시는 15일 2026년도 예산안이 시의회 의결로 확정됨에 따라 지속 가능한 미래 성장 기반 구축과 안정적인 시민 생활 지원을 위한 재정 운용에 본격 착수한다고 밝혔다.확정된 2026년도 평택시 예산은 총 2조4283억 원이다. 일반회계의 경우 총 2조825억 원으로 전년 대비 2.69%인 546억 원이 늘었고, 경기 불황에 영향을 받는 특별회계는 3458억 원으로 전년 대비 14.2%인 576억 원이 줄었다.평택시는 재정 여건이 어려운 가운데서도 안전한 시민 생활과 생활밀착형 복지 서비스 확충, 기후 변화에 대한 적극적인 대응, 또한 미래 성장 동력과 지속 가능한 발전 기반 구축을 위해 일반회계 예산을 전년 대비 546억 원 증액 편성했다고 설명했다.평택시 기획항만경제실장은 “2026년도 예산은 시민의 삶을 지키는 민생 예산이자 지역의 미래를 준비하는 투자예산”이라며 “한정된 재원을 효율적으로 운용해 시민이 체감할 수 있는 성과를 창출하겠다”라고 강조했다.확정된 내년 예산은 관련 절차를 거쳐 2026년 1월부터 본격 집행될 예정이다.안승순 기자