양산시, 자동차부품 제조기업 태화와 96억원 투자협약

덕계산단 공장 신설·확장…49명 신규 채용
양산시, 올해 6개 기업과 870억원 규모 협약
경남 양산시는 자동차 부품 제조기업인 ㈜태화와 96억원 규모 투자협약을 체결했다고 16일 밝혔다.
울산 울주군과 양산 매곡동에 사업장을 둔 태화는 자동차 부품 도장·내장재를 생산하는 제조기업이다.
이번 협약에 따라 태화는 덕계일반산업단지 내 생산 공장을 신설·확장해 49명을 채용할 계획이다.
시는 기업이 원활하게 사업을 추진할 수 있도록 인허가, 설비구축 과정 전반에 행정 서비스를 제공한다. 투자 규모에 따른 재정적 지원도 검토할 예정이다.
이 협약을 포함해 양산시는 올해 총 6개 기업과 870억원 규모 투자 협약을 체결했다. 이 중 2곳은 산업단지 내 터 매입을 마쳤고, 1곳은 공장등록 등 사업 개시를 준비하고 있다. 나머지 4곳은 내년 상반기 중 터 매입·착공 준비에 들어갈 예정이다.
이들 기업 유치에 따른 신규 고용 창출 인원은 128명이다.
나동연 양산시장은 “적극적인 기업 유치 활동과 안정적인 투자 지원으로 지역 경제 성장과 양질의 일자리 창출에 박차를 가하겠다”며 “기업이 안정적으로 성장할 수 있는 환경 조성에도 힘쓰겠다”고 밝혔다.
양산 이창언 기자
