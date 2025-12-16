양산시, 자동차부품 제조기업 태화와 96억원 투자협약

덕계산단 공장 신설·확장…49명 신규 채용

양산시, 올해 6개 기업과 870억원 규모 협약

이미지 확대 경남 양산시-태화 투자협약 체결 모습. 2025.12.16. 양산시 제공

경남 양산시는 자동차 부품 제조기업인 ㈜태화와 96억원 규모 투자협약을 체결했다고 16일 밝혔다.울산 울주군과 양산 매곡동에 사업장을 둔 태화는 자동차 부품 도장·내장재를 생산하는 제조기업이다.이번 협약에 따라 태화는 덕계일반산업단지 내 생산 공장을 신설·확장해 49명을 채용할 계획이다.시는 기업이 원활하게 사업을 추진할 수 있도록 인허가, 설비구축 과정 전반에 행정 서비스를 제공한다. 투자 규모에 따른 재정적 지원도 검토할 예정이다.이 협약을 포함해 양산시는 올해 총 6개 기업과 870억원 규모 투자 협약을 체결했다. 이 중 2곳은 산업단지 내 터 매입을 마쳤고, 1곳은 공장등록 등 사업 개시를 준비하고 있다. 나머지 4곳은 내년 상반기 중 터 매입·착공 준비에 들어갈 예정이다.이들 기업 유치에 따른 신규 고용 창출 인원은 128명이다.나동연 양산시장은 “적극적인 기업 유치 활동과 안정적인 투자 지원으로 지역 경제 성장과 양질의 일자리 창출에 박차를 가하겠다”며 “기업이 안정적으로 성장할 수 있는 환경 조성에도 힘쓰겠다”고 밝혔다.양산 이창언 기자