이천시, 제18회 대한민국 지방재정 대상 ‘국무총리상’ 수상

이미지 확대 이천시가 행정안전부 주관 제18회 대한민국 지방재정 대상에서 국무총리상을 받았다. (이천시 제공)

경기 이천시는 행정안전부 주관 제18회 대한민국 지방재정 대상에서 국무총리상(재정 인센티브 5억 원)을 받았다고 17일 밝혔다.대한민국 지방재정 대상은 전국 지방자치단체를 대상으로 재정 운용의 건전성, 효율성, 정책 성과 등을 종합적으로 평가해 우수사례를 선정하는 정부 포상이다.이천시는 혁신적인 대중교통 체계 개편을 통한 예산 절감 사례를 제출해 높은 평가를 받았다. 시내버스 노선을 수요 중심으로 재편하고, 중복·비효율 노선을 조정해 불필요한 재정 지출을 줄였다.또 통학·출퇴근 등 시민 생활과 밀접한 노선을 강화해, 대중교통 서비스의 질과 재정 효율성을 동시에 높였다.특히 학생 통학 여건 개선을 위한 맞춤형 교통정책을 추진하며, 시민 이동권 보장과 재정의 지속 가능성을 동시에 고려한 점이 우수한 정책 성과로 인정받았다.이천시는 앞서 2025년 경기도 적극행정 우수사례 경진대회 ‘대상’, 행정안전부-인사혁신처-국무조정실에서 주관한 적극행정 우수사례 경진대회 ‘국무총리상’을 수상한 데 이어, 대한민국 지방재정 대상 ‘국무총리상’까지 수상하며 적극행정과 재정 혁신을 동시에 추진하는 지자체로 평가받았다.김경희 이천시장은 “이번 수상은 시민 생활과 직결된 정책을 중심으로 책임 있는 재정 운용을 추진해 온 결과”라며 “앞으로도 재정 효율성과 주민 편익을 함께 높일 수 있는 정책을 지속적으로 추진하겠다”라고 말했다.안승순 기자