김태흠 충남지사 “라오스 계절근로자 2500명으로 확대”

이미지 확대 김태흠 충남지사가 라오스 포사이 사아손 노동사회복지부장관을 접견하고 있다. 도 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남도가 농촌 인력난 해소를 위해 내년 라오스 계절근로자를 2,500명까지 확대하는 방안을 추진한다.19일 도에 따르면 라오스를 방문 중인 김태흠 지사가 18일 비엔티안에 위치한 노동사회복지부 접견실에서 포사이 사아손 장관을 만났다.이 자리에서 김 지사는 “도내 라오스 계절근로자들은 순수하고 성실해 도민들에게 좋은 평가를 받고 있다”며 “주 35시간 근로를 보장하고, 계절근로자에게 불리한 점이 개선될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.돈을 벌기 위해 한국을 찾은 계절근로자들의 수입 보장을 위해 일주일에 5∼6일은 일할 수 있는 시스템으로 개선하고 있다는 것이 김 지사의 설명이다.김 지사는 “현재 도내에 라오스 계절근로자 1800여명이 와 있는데, 내년에는 2500명까지 확대할 계획”이라고 밝혔다.포사이 사아손 장관은 라오스 계절근로자 확대와 구급차·경찰차·컴퓨터 지원 등에 대해 감사의 뜻을 표하며 “계절근로자를 송출하며 제기돼 온 문제점을 상호 보완하고, 훌륭한 계절근로자들을 송출할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.도는 2022년 12월 라오스와 교류 활성화 및 우호협력 강화 협약을 체결한 이후 2023년 118명, 지난해 742명, 올해 11월까지 1852명 등 총 2712명의 계절근로자를 유치했다.도는 외국인 근로자 생활 편의 증진을 위해 올해 부여·청양에 기숙사를 열었으며, 내년 공주·논산 등으로 기숙사를 순차 확대할 예정이다.앞서 도는 2023년부터 올해까지 구급차 42대와 특수방화복 200벌, 구급장비 7종 299점, 컴퓨터 1,600대를 지원하고, 지난해 순찰차 20대와 오토바이 5대, 경광봉 등을 지원했다.홍성 이종익 기자