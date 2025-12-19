공주·당진·아산, 도시재생사업 노후주거지정비 등 ‘도시재생’

이미지 확대 도시재생사업 유형. 국토교통부

충남 공주시·당진시·아산시 3개 시군 4개 지역에 노후 주거지 정비 등 도시재생사업이 추진된다.20일 충남도에 따르면 국토교통부 주관 도시재생사업 공모에 3개 시군 4개 지역이 선정돼 국비 482억 5800만원을 확보했다.이번 공모는 △특화재생 △인정사업 △노후주거지정비지원사업 등 3개 유형이다. 선정된 3개 시군은 공주시와 당진시(2곳), 아산시다.공주시는 특화재생으로 침체된 직조산업의 재도약을 위해 ‘유구한 전통을 짜고, 새로운 문화를 피워 유구의 새로운 결을 잇다’를 주제로 선정됐다.공주시는 유구읍 일원에 367억원(국비 150억원)을 투입해 유구 섬유 짜임터와 문화 이음터, 마을결 체험 길 등을 조성할 계획이다.당진시는 인정사업으로 ‘면천읍성마을 문화곳간 면천고방’을 제안해 선정됐다. 인정사업은 기초조사를 통해 파악한 주민 필요기능(행정·복지·문화 등)을 효과적으로 계획한 곳이다.이 사업은 면천읍 일원에 55억 4000만원(국비 32억 5800만원)을 투입해 지역주민을 위한 교류·문화·공연·축제 관람 공간과 쉼터, 방문객 전망 공간 등을 조성한다.노후주거지정비 지원사업은 아산시와 당진시가 선정됐다.아산시 ‘온양2동 노후주거지 정비 지원사업’은 온천동 일원에 606억원(국비 150억원)을 투입해 빈집정비를 연계한 쌈지주차장과 온양행정플러스타운, 입체공원, 주택정비 지원기반 등을 조성한다.당진시 ‘송악읍 노후주거지정비 지원사업’은 송악읍 일원에 387억 7300만원(국비 150억원)을 투입해 복합생활지원센터와 스마트안심 보행환경 개선, 공영주차장 조성 등을 추진한다.문석준 충남도 건축도시국장은 “이번 공모 선정을 통해 낙후된 주거지를 쾌적한 생활공간으로 변화시켜 지역의 가치를 높이는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.아산 이종익 기자