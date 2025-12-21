천연기념물 원앙, 올겨울에도 안양천 찾았다

이미지 확대 안양천을 찾은 원앙(안양시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

올해 겨울에도 안양시 만안구 석수동 안양천에 원앙 등 수많은 철새가 찾았다.천연기념물 제327호인 원앙은 여름철에는 산지와 계곡에서 서식하다가, 겨울이 되면 물이 얼지 않는 하천과 호수로 이동해 월동하는 새다.안양시에 따르면 올해는 지난달 말부터 흰뺨검둥오리와 청둥오리에 이어 중대백로, 알락오리가 많이 관찰되고 있으며, 원앙의 개체 수도 하루가 다르게 증가하고 있다고 밝혔다.‘안양천생태이야기관’은 안양천의 겨울 철새로 자리매김한 원앙에 대한 시민 관심을 높이고 지속적으로 관찰할 수 있는 환경을 만들고자 이달 ‘안양천 원앙학교’를 운영하고 있다.내년 1~2월(1월 10·17·24·31일, 2월 7·14일) 토요일에는 겨울방학 철새탐조교실을 운영한다. 안양시청 및 안양천생태이야기관 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있다.최대호 안양시장은 “안양천생태이야기관에서 다양한 겨울 철새를 관찰하고, 이야기관을 둘러보며 안양천의 생태적 가치를 알아보는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”라고 말했다.안승순 기자