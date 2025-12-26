군포시, 2025 지속 가능 교통도시 평가 ‘우수’ 선정

이미지 확대 군포시가 국토교통부 ‘지속 가능 교통도시 평가’에서 2년 연속 우수상을 받았다. (군포시 제공)

경기 군포시가 국토교통부의 ‘지속 가능 교통도시 평가’에서 2년 연속 우수상을 받았다.지속 가능 교통도시 평가는 교통 부문의 지속 가능성을 높이고 지자체 간 우수 정책 사례를 공유하고 확산하기 위해 2010년부터 매년 시행되고 있다.올해 평가는 인구 10만 명 이상 71개 지자체를 대상으로 인구 및 도시 특성에 따라 4개 그룹으로 분류해 실시했으며, 현황평가와 정책평가로 구분하여 국토, 환경, 도시, 교통 전문가 10인으로 구성된 평가위원단이 4개 부문 총 23개 지표를 기준으로 평가했다.군포시는 인구 10만 이상 30만 미만 ‘라’ 그룹 35개 도시에서 ‘에너지 절감형 대중교통 체계 강화’ 부문에서 ‘인구당 K패스 이용률’, ‘환경친화적 교통수단 이용자 확대 노력’ 등에서 높은 평가를 받아 우수상을 받았다.하은호 군포시장은 “대중교통 및 친환경 교통수단 이용에 대한 투자는 지속 가능한 미래를 위해 무엇보다 중요하다고 생각하며 이에 대한 노력을 지속적으로 강구해 나가겠다”라고 밝혔다.안승순 기자